В Свердловской области задумались о строительстве арендного жилья взамен льготной ипотеки

Бывший сенатор, а ныне депутат свердловского заксобрания Аркадий Чернецкий предложил переориентировать уральских застройщиков на строительство арендного жилья. Это связано с повышением ключевой ставки Центробанка и ужесточением кредитной политики в России.

«Нас ожидает очень серьезная проблема. Ипотека будет сворачиваться. Для Свердловской области это будет тяжелый удар, поэтому готовиться надо уже сегодня. Предлагаю создать рабочую группу в областном правительстве, которая будет готовить план мероприятий, какую-то дорожную карту, в том числе делая акцент на развитие арендного жилья в регионе. Нам от этого никуда не деться. Нам нужно выправлять курс и нужно стимулировать застройщиков на строительство арендного жилья. Пожалуй, единственный выход из положения», – заявил Чернецкий на заседании свердловского парламента.

Губернатор Евгений Куйвашев согласился с предложением и дал поручение кабмину заняться вопросом. «Нас пока успокаивают. До конца года надо наблюдать. Курс рубля стабилизировался, возможно, за этим последует снижение ключевой ставки. Я не Центробанк, мне сложно судить. Но вы правы, что перспективы строительной отрасли при такой ключевой ставке не самые простые. Тем не менее, мы загружаем строительный комплекс нашими заказами – дорожное и жилищное строительство, социальные объекты. Что касается льготной ипотеки, то в федеральном правительстве до сих пор идут споры. Минстрой выступает за то, чтобы продлить льготную ипотеку, Минфин указывает, что именно она взвинчивает цены, поэтому нужно отменить. Будем ждать решения», – прокомментировал глава региона.

Добавим, что к концу 2023 года в Свердловской области планируется ввести свыше 3 миллионов квадратных метров жилья. Это очередной строительный рекорд для региона, в 2022 году было на 13% меньше.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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