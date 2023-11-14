Казусы природы: на Урале в ноябре зацвели вербы

Теплая ноябрьская погода, которая держится все эти дни на Урале, приводит к природным казусам. Как сообщают очевидцы, на выходных в пригороде Камышлова можно было видеть цветущие кусты вербы. Жители Полевского рассказывают, что в воскресенье на пригорке в районе популярного родника в южной части города они видели цветущие кустики брусники. В социальных сетях уральцы также делятся встретившимися им кустиками клюквы.

Однако теплая и влажная погода в Свердловской области уже к 17 ноября должна смениться на привычную зимнюю. 16 ноября в регион придет арктический фронт, он принесет с собой осадки в виде мокрого снега и снега и последующее похолодание ночью до -1...-7 °C, днем 0...-5°: сначала на севере Свердловской области, затем на всей территории Среднего Урала. По предварительному прогнозу, предполагается, что с 17 ноября погода будет вполне зимней с устойчиво отрицательной температурой.

Екатеринбург, Елена Васильева

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