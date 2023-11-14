Уральцы окончательно охладели к божоле нуво

Красное молодое вино из Франции Beaujolais Nouveau больше не входит в сферу предпочтений уральцев. Такой вывод можно сделать, изучив ассортимент магазинов алкогольных напитков и поговорив с сомелье. Если еще 10 лет назад отметить День божоле, который приходится на третий четверг ноября, приглашали и рестораны, и специализированные магазины, и винотеки, то сейчас спрос на молодое вино практически упал до нуля. К примеру, в ассортименте алкомаркетов и винных отделов крупных магазинов можно найти бутылки с напитком прошлого года – то есть поставки 2022-го до сих пор не распроданы.

Сомелье признаются: божоле нуво является продуктом пиара французских виноделов, которые зарабатывали с помощью него на туристах. Оно не отличается вообще никакими выдающимися качествами – ни вкусом, ни ароматом, провоцирует проблемы с пищеварением и похмелье – за счет того, что обильно насыщается серой для консервации. И если еще десять лет назад Beaujolais Nouveau за счет новизны явления даже провоцировал очереди в магазинах в день старта продаж, то сейчас, тем более на фоне сложных отношений с Европой, этот тренд сам собой сошел на нет.

Екатеринбург, Елена Васильева

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