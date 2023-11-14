Пьяного мужчину без обуви задержали в аэропорту Кольцово

В аэропорту Кольцово задержали пьяного мужчину, который разгуливал босиком и мешал сотрудникам. Он матерился и дебоширил.

«Мужчина мешал работе сотрудников аэропорта в зоне досмотра багажа терминала «А». Гражданин был в состоянии опьянения, выражался грубой нецензурной бранью. Кроме того, очевидцы сообщили, что мужчина ходит по аэропорту без обуви, – сообщили в пресс-службе правления на транспорте МВД России по УрФО. – Прибывшие сотрудники транспортной полиции выяснили личность дебошира, им оказался 35-летний житель города Екатеринбурга».

Мужчина рассказал, что он нигде не работает. Что он делал в Кольцово, пояснить не смог. В списках пассажиров рейсов такого имени не было. В отношении дебошира составили административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ за мелкое хулиганство, а мужчину поместили в помещение для задержанных лиц.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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