В Екатеринбурге в восстановленном особняке открылся детский центр

Власти Екатеринбурга передали отреставрированный памятник архитектуры Дом Рязанова центру художественного и хорового творчества «Арена детства». Ремонт старинного особняка длился почти два года.

Здание располагается по адресу: ул. 8 Марта, 25. Подрядчик отремонтировал фасад и цоколь дома, заменил кровлю, окна и двери. В помещениях был сделана перепланировка. Специалисты восстановили лепнину на потолках, мраморную лестницу и подоконники. На первом этаже здания располагается городской совет ветеранов. На втором этаже сегодня открылась «Арена детства», которая станет постоянной площадкой для хора мальчиков и юношей «Созвездие».

Как сообщили в пресс-службе мэрии, для детского центра были закуплены мебель, музыкальные инструменты, оборудование для студии звукозаписи. Дети получили в пользование кабинеты для индивидуальных занятий, хоровые классы, студии театрального творчества и актерского мастерства, большую костюмерную. В новых помещениях будут проходить репетиции и большие хоровые фестивали. Кроме того, в пристрое к архитектурному памятнику откроется молодежный коворкинг «8MARTA25».

«Именно в год 300-летия Екатеринбурга усадьба Рязанова, наконец, стала настоящим уютным домом для горожан всех возрастов», – резюмировал глава Екатеринбурга Алексей Орлов на открытии «Арены детства».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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