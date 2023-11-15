Снегопад в Екатеринбурге днем сменится дождем (ФОТО)

Екатеринбург с раннего утра засыпает мокрым снегом. Но ближе к полудню пойдет дождь, сообщают синоптики. На дорогах – уже пробки, а на тротуарах – снежная каша.

Сегодня ночью в Екатеринбурге шел дождь, который под утро сменился обильным снегопадом. Сейчас в некоторых районах все заметено, при этом на улице плюсовая температура. На дорогах и тротуарах снег тут же тает, провращаясь в кашу.

По данным «Яндекс.Пробок», сейчас в городе 7-балльные заторы. Особенно сложная ситуация в центре Екатеринбурга. Удивительно, но цены на такси сегодня не завышены. Горожане, которые решили добираться до работы таким способом, сообщают, что заплатили примерно столько же, сколько и в «обычные» дни.

Снегопад днем сменится дождем, – сообщает синоптик Алексей Пулин в своем телеграм-канале «Погода в Екатеринбурге». По его данным, максимальная интенсивность снега была в 7-8 часов.

«В районе полудня снег вновь сменится дождем, а затем осадки прекратятся. Суммарное количество осадков в городе – до 7-11 мм», – сообщает эксперт.

Днем сегодня ожидается до + 3 градусов, ночью – до +2. Напомним, похолодание придет в Свердловскую область 17 ноября. В Екатеринбурге в этот день ожидается -1 градус днем и ночью, затем температура начнет опускаться с каждым днем. В выходные днем будет около -6 градусов, ночами -8...-9 градусов.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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