Из-за снегопада с дождем в Кольцово задержаны несколько рейсов

Сегодня с 6 часов утра в аэропорту Кольцово наблюдались задержки рейсов. Некоторые самолеты не вылетели до сих пор. Задержаны рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Шарм-эль-Шейх и другие города.

Напомним, в Екатеринбурге до 3-4 часов утра шел сильный дождь, который к утру сменился таким же сильным снегопадом. Судя по онлайн-табло Кольцово, задержки вылетов начались примерно в 6-7 часов утра. Некоторые самолеты вылетели с опозданием на полчаса-час, другие только сейчас планируют вылет.

Например, рейс «Победы» в Москву должен был отправиться в 05:55, но это произошло только в 09:30. Air Cairo полетит в Шарм-эль-Шейх в 10:05 вместо 07:05. Рейс SmartAvia только сейчас вылетает в Санкт-Петербург, хотя планово должен был отправиться в 07:05.

Рейсы, которые должны вылетать после 10 утра, запланированы по расписанию.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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