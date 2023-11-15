Улица Ключевская будет перекрыта до 30 декабря

Специалисты АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» продлили сроки закрытия движения транспорта по улице Ключевской. Участок от улицы Танкистов до улицы Лоцмановых будет перекрыт до 30 декабря 2023 года.

Как уточнили в мэрии, это связано с продолжением строительно-монтажных работ по модернизации тепловой камеры.

Объехать закрытый участок можно будет по Анри Барбюса и Торфорезов. Маршрут общественного транспорта останется неизменным.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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