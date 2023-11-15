Свердловские хирурги избавили от варикоза пациента с аномальным строением вен

В Екатеринбурге сосудистые хирурги с помощью инновационного малотравматического лазерного лечения избавили пациента от последствий варикозной болезни, которая 35 лет мешала ему нормально ходить.

У мужчины диагностировали опасное строение вен: около 30 мм в диаметре (норма – не более 5 мм). Они находились под кожей, где жировая клетчатка практически отсутствовала, что могло стать препятствием к малотравматическому вмешательству.

«Была выполнена эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) большой и малой подкожных вен, связующих подкожных вен голени, перфорантных вен правой нижней конечности. Данный метод отличается эффективностью и безопасностью благодаря тщательному контролю процесса операции ультразвуковой визуализацией. Через проколы, которые не оставляют следов, в варикозную вену вводится тонкий световод, присоединенный к источнику лазерного излучения. По мере продвижения внутри вены лазер действует как сварка, закрывая пораженный участок. Опыт работы с этой методикой позволяет применять ее, исключив открытую операцию – флебэктомию, которая потребовала бы более длительного восстановления», – пояснил врач-флеболог, лазерный хирург клиники «РЖД-Медицина» Валерий Султанов.

После процедуры у пациента снизилась интенсивность боли, ушли отеки и пигментация. Сейчас мужчина наблюдается в диспансере и возвращается к обычному ритму жизни.

Передовые медицинские технологии доступны жителям региона бесплатно благодаря национальному проекту «Здравоохранение».

Екатеринбург, Дарья Деменева

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