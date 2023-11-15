Энергетики не подтверждают наличие легионеллы в горячей воде Первоуральска

Свердловские энергетики не подтверждают, что в горячей воде в Первоуральске появилась бактерия легионелла. Ранее СМИ со ссылкой на УК «Даниловское» в управлении которой находится несколько многоквартирников, сообщили о том, что в пробах воды, отобранных из теплосетей, нашли опасную бактерию. В качестве рекомендации для защиты от легионеллы потребителям в УК порекомендовали использовать кипяченую горячую воду, а в качестве причины появления бактерии назвали недостаточный нагрев теплоностеля со стороны поставщика, сообщает издание «Вечерние ведомости».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе «Т-Плюс Урал» филиал Свердловский, СЖ «Даниловское» (Первоуральск) распространило в соцсетях информацию о том, что в горячей воде обнаружены бактерии легионеллы. Между тем, руководство Первоуральских тепловых сетей (ПТС) не располагает данными о наличии в воде бактерий: неизвестно где и когда отбирались пробы воды, которая была сдана на анализ, и почему это было сделано без участия представителей ПТС.

В пресс-службе «Т-Плюс Урал» подчеркнули, что анализ воды, отобранной с центрального теплового пункта, соответствует нормативным параметрам. В данный момент руководством ПТС подана заявка на лигитимный отбор проб с участием всех сторон договора теплоснабжения. В качестве профилактической меры трубопровод, снабжающий водой дома ТСЖ «Даниловское», выведен из работы для промывки и дезинфекции.

Первоуральск, Елена Васильева

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