В Академическом начинают строить здание суда: это будет первый новый суд в России (ФОТО)

Сегодня в Академическом дали старт строительству здания районного суда. Это первый случай в истории современной России, когда суд не ликвидируют, а создают. В эксплуатацию комплекс сдадут уже через год, а в марте 2025-го здесь примут первых посетителей.

Закон о создании нового суда подписал в июле текущего года президент России Владимир Путин. Согласно документу, инстанция начнет работу не позднее 1 марта 2025 года. Сегодня на углу проспекта Академика Сахарова и улицы Вильгельма де Геннина начались строительные работы.

Предполагается, что комплекс зданий возведут за рекордно короткие сроки – всего за год. Проектная документация почти готова. Архитектурным решением предусмотрено, что разноэтажные здания должны напоминать чаши весов Фемиды. Не исключено, что на колонны рядом с судом нанесут выдержки из Конституции РФ. Всего в двух зданиях разместят 10 участков мировых судей и 30 залов судебных заседаний. Работать здесь будет 20 федеральных судей и более 50 сотрудников аппарата. Для посетителей и работников сделают разные парковки.

Фото: ДИП Свердловской области

В закладке первого камня на месте будущего суда приняли участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, председатель комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы РФ Павел Крашенинников и мэр Алексей Орлов.

«Важно, чтобы жители самого быстрорастущего – Академического района могли получать муниципальные и государственные услуги в том же объеме, как и жители других районов Екатеринбурга. Сегодня жители Академического подают исковые заявления в Ленинский и Верх-Исетский районные суды. Строительство здесь Академического районного суда создаст дополнительные удобства для жителей, а также позволит освободить другие районные суды Екатеринбурга от нагрузки, с которой они сегодня сталкиваются», – отметил губернатор Евгений Куйвашев.

В свою очередь, председатель комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы РФ подчеркнул, что это – первый в истории современной России случай, когда строится новый суд.

«Обычно у нас реорганизации происходят: где-то что-то убирают, где-то что-то ликвидируют, – прокомментировал Павел Крашенинников. – Академический – совершенно новый район, где проживают 150 тысяч российских граждан. Район постоянно развивается, ему много внимания уделяется областными и городскими властями. Федеральная власть тоже внесла свой вклад, чтобы права жителей района были защищены. Правосудие станет более доступным: не нужно будет ехать в другие районы города. Плюс мы подаем пример другим федеральным органам, которые в перспективе появятся в Академическом».

Мэр Алексей Орлов пообещал, что город в кратчайшие сроки построит комплекс зданий, который, помимо прочего, станет еще и украшением района. А председатель Свердловского областного суда Владимир Дмитриев добавил, что новый суд будет самым технологичным и инновационным на всем Среднем Урале: «Завидую судьям, которые тут будут работать».

Напомним, Академический, основателем которого является АО СЗ «РСГ-Академическое», официально стал восьмым районом Екатеринбурга 1 октября 2021 года. Девелопер совместно с властями в процессе комплексного освоения территории возводит здесь не только жилые дома, но и необходимую инфраструктуру: дороги, детсады, больницы. А теперь в восьмом административном районе должны появиться и свои государственные учреждения. Академической районный суд станет первым в административном квартале, где в будущем разместятся ЗАГС, районное управление соцполитики и другие организации, которые необходимы для комфортной жизни людей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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