В Екатеринбурге после капремонта открылось отделение для детей с диабетом (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге после капитального ремонта открылось эндокринологическое отделение в областной детской клинической больнице. Оно рассчитано на 30 коек, а в год здесь побывают несколько сотен детей. В основном, с сахарным диабетом. Те, у кого он обнаружился впервые, и те, кому помощь врачей нужна повторно.

Детское отделение эндокринологии в Екатеринбурге

Как рассказал «Новому Дню» главный детский эндокринолог УрФО Алексей Кияев, каждый год в Свердловской области сахарный диабет первого типа находят примерно у 230-250 детей. Всего им страдает порядка 1800 маленьких свердловчан. Причем выявлять эту болезнь стали и у малышей-грудничков 6-7 месяцев. И даже для них созданы условия в ОДКБ. После ремонта тут появились удобные одно- и двухместные палаты для детей и их родителей. В каждой есть не только койки и детские кроватки, но и душевые, туалеты, водонагреватели, а также оборудование для интенсивной терапии и кнопка вызова врача или медицинской сестры.

Само здание было построено в 1997 году. После оно не обновлялось, проводился только небольшой косметический ремонт. Во время эпидемии коронавируса детей переселили в другое здание, а отделение отдали беременным с ковидом. Тогда же врачи освоили телемедицинские консультации, которые используют и сейчас – но уже не в «Зуме», а на специальной защищенной платформе. Как правило, этим активно пользуются родители детей, которые лишь недавно узнали о болезни, и им требуется больше ответов на вопросы, чем тем, кто уже выстроил свою жизнь с учетом ограничений, которых требует сахарный диабет.

Екатеринбург, Елена Сычева

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