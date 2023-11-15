Двум свердловским муниципалитетам выделят более 34 миллионов на благоустройство

Правительство Свердловской области выделило Верхнему Тагилу и Верхней Туре 34,4 миллиона рублей, которые удалось сэкономить благодаря рациональному подходу к реализации проектов благоустройства территорий.

По словам министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова, на завершение благоустройства улицы Ленина в Верхнем Тагиле выделят 33,1 миллиона рублей. В рамках контракта будет организовано раздельное передвижение пешеходов и велосипедистов, обустроены зоны отдыха, сделано освещение, установлены скамейки и урны. Контракт, заключенный на 2023-2025 года, выполнен уже почти на 95%.

Верхняя Тура получит 1,3 миллиона на проведение дополнительных работ по благоустройству территории в районе «Рига». Будут построены спортивные и детские площадки, сделано освещение, ограждение, современное резиновое покрытие.

Как отметили в департаменте информационной политики, в 2023 году благоустроено 59 объектов, в том числе 46 общественных и 13 дворовых территорий. Общая сумма средств, предусмотренная в бюджете региона на софинансирование работ по благоустройству, составила 1,73 миллиарда рублей.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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