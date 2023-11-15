Количество самозанятых свердловчан выросло в 5 раз за последние три года

В Свердловской области с 2020 года – года начала работы специального налогового режима – в 5 раз увеличилось число самозанятых. Количество плательщиков налога на профессиональный доход в регионе превысило 248,6 тысяч человек.

В среднем в месяц регистрируется около 6,5 тысячи самозанятых (более 200 человек в день). Как отметил министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков, к концу 2023 года сумма уплаченных налогов составит около 1,5 миллиард рублей.

По словам начальника отдела налогообложения юридических лиц Управления ФНС России по Свердловской области Юлии Смирнягиной, жители Среднего Урала чаще всего регистрируют самозанятость в таких сферах, как доставка и перевозка – 6%, ремонт и строительство – 2,5%, информационные услуги и маркетинг – 2,3%, торговля самостоятельно произведенным товаром – 2,1%, услуги маникюра и педикюра – 1,8%.

Более 80% чеков выписаны самозанятыми в адрес физических лиц, 20% – в адрес предприятий.

«Самозанятые могут получить заем по минимальной на рынке ставке, равной ½ ключевой ставки ЦБ РФ. Они могут проходить различные образовательные программы и практикумы, участвовать в форумах с авторитетными региональными и федеральными спикерами. Для поддержки самозанятых и продвижения результатов их труда раз в квартал мы организуем сезонные ярмарки в «Домне». Кроме того, они могут на бесплатной основе представлять свою продукцию на онлайн-витрине «Домны» и в бутике «Имена», – рассказал директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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