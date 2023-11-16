Под Дегтярском перевернулась пассажирская «газель» с рабочими, пять человек в больнице

Сегодня на дороге между Дегтярском и Курганово водитель пассажирской «газели» не справился с управлением и выехал в кювет. Автобус перевозил рабочих после смены, пять человек пострадали. Прокуратура начала проверку.

Авария произошла около 9 часов утра на 20-м километре трассы Ревда – Дегтярск – Курганово. Всего в салоне было десять человек.

«По имеющейся на данный момент информации, принадлежащий предприятию автобус перевозил работников после завершения трудовой смены. В больницу Дегтярска доставлены 5 пассажиров для обследования на предмет возможного оказания медицинской помощи», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства ДТП. Прокуратура даст оценку законности процессуального решения, принятого органами полиции по результатам административного расследования.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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