Под Верхней Пышмой грузовик Howo смял легковушку, водитель погиб (ФОТО)

На трассе Невьянск – Верхняя Пышма грузовик Howo выехал на встречку и столкнулся с Daewoo Nexia. 40-летний водитель легковушки погиб на месте, трое пассажиров доставлены в больницу.

«Водитель Howo, мужчина 1988 г.р., пояснил автоинспекторам, что было очень скользко, в связи с чем его занесло и он не справился с управлением», – рассказали в пресс-службе УГИБДД РФ по Свердловской области.

Движение на участке трассы регулируют инспекторы ДПС, сотрудники следственно-оперативной группы местного ОВД проводят процессуальные действия. По факту ДТП представителями МВД проводится расследование.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»