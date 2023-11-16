Главный эндокринолог рассказал, как помолодел диабет – болеют даже груднички (ВИДЕО)

В Свердловской области ежегодно сахарный диабет первого типа выявляют у 230-250 детей. С таким диагнозом сейчас живут около 1800 маленьких свердловчан. При этом диабет молодеет. Как рассказал «Новому Дню» главный детский эндокринолог УрФО Алексей Кияев, болезнь регистрируется даже у 6-7-месячных грудничков.

Диабет «помолодел»

«Эта ситуация не только у нас, идет истинный рост заболеваемости диабетом первого типа и омоложение диабета во всем мире. Эту тенденцию мы отмечаем уже лет 15», – сказал специалист.

Он отметил, что традиционная медицина пока не может до конца ответить на вопрос о причинах роста заболеваемости диабетом, в том числе у маленьких детей. «Вопрос «почему» остается открытым. Механизмы развития известны и понятны – это аутоимунное заболевание. Существует генетическая предрасположенность. Вопрос в факторах, которые инициируют аутоимунную реакцию против бета-клеток. На сегодня несколько из них более-менее доказаны – это энтеровирусная инфекция, вирусы разных типов, но влияние большинства других факторов мы можем только предполагать», – добавил Кияев.

Главный детский эндокринолог Урала объяснил, что в мире проводятся исследования, которые длятся десятилетиями – детей с генетической предрасположенностью наблюдают врачи, чтобы понять, что запускает болезнь. «Есть исследования, которые длятся 30 лет. В них принимает участие около 10 тысяч детей с генетической предрасположенностью. Каждые полгода у них берут образцы крови, чтобы, если разовьется диабет, понять, какой фактор был провоцирующим», – отметил Алексей Кияев.

Он подчеркнул, что даже предрасположенность к развитию сахарного диабета и даже наличие антител не говорят о том, что диабет разовьется гарантированно. Этого может и не произойти. «То есть существуют факторы второго уровня, внешние, которые провоцируют запуск деструкции бета-клеток, развитие дефицита инсулина и манифестации диабета», – объяснил он.

При этом в США был зарегистрирован препарат, который направлен на профилактику диабета первого типа у предрасположенных детей с антителами. «Применение этих препаратов, это моноклональные антитела, позволяет отдалить манифестацию диабета, в среднем, на 2-3 года. Надеюсь, в следующем году мы к этим исследованиям также подключимся, это перспективно и важно для детей», – добавил собеседник «Нового Дня».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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