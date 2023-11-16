Минздрав стал оценивать главврачей по отзывам в «Яндексе» (ФОТО)

Свердловский минздрав с этого года изменил методику оценки главных врачей подведомственных больниц. Помимо прочего там появилась строчка об отзывах на «Яндекс.Картах». В этом сервисе оставлять свои мнения по поводу того или иного места (от бара до отделения полиции) может кто угодно – модерации, которая отбраковывала бы отзывы тех, у кого нет реального клиентского опыта, нет. Поэтому в аккаунтах медучреждений нередко встречаются довольно странные мнения, а от них зависит рейтинг всей больницы.

При этом, согласно приказу «Об оценке ключевых показателей эффективности деятельности руководителей госучреждений здравоохранения Свердловской области» (1483-п от 29.06.2023 года), если поликлиника или больница набрала меньше 3,5 балла на «Яндекс.Отзывах», то главврач не достиг показателя эффективности.

«Новый День» решил изучить, что пишут пользователи сервиса о Свердловских больницах. Мы публикуем самые нелепые отзывы, из которых, тем не менее, в том числе складывается «общая температура по больнице», то есть рейтинг.

Надо отметить, что и на странице отзывов к деятельности самого минздрава Свердловской области есть масса мнений, которые напрямую не касаются работы учреждения – немалая доля – жалобы на подведомственные больницы. Но и самому министерству послания тоже есть. Например, вот такие.

«Новый День» обратился с запросом в ведомство, попросив уточнить, адекватно ли решение оценивать больницы по отзывам, часть из которых нерелевантны. «Учреждения и органы власти оцениваются, в том числе, по показателям общественного мнения, в котором учитываются любые публикации в средствах массовой информации и отзывы в сервисе «Яндекс. Карты», в связи с чем ведется мониторинг оценки учреждений пользователями сервиса», – говорится в ответе за подписью замминистра здравоохранения Андрея Шастина.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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