Депутат Госдумы предложил отправлять «за ленточку» конфеты

Депутат Государственной думы от Свердловской области Максим Иванов предлагает активнее слать в район боевых действий сладости. Тем более стоит об этом подумать перед Новым годом, отметил народный избранник.

«Сколько ездим на СВО, общаемся с парнями все в один голос говорят: еды привозить не надо, еды много, кто-то даже вес набирает. Но! В связи активизацией наших действий на фронте выходы на передок стали чаще и продолжительнее. И вот там пользуются особым спросом конфеты (шоколадные, карамель), а также протеиновые батончики. Чтобы небольшой вес, объем, быстро съел, подзарядился и вперед. Вот поэтому парни так обрадовались карамелькам от Сима-ленда. Поэтому, если кто-то хочет отправить участникам СВО гуманитарку, подарки к НГ, то учтите: конфетам будут рады. Мы, в свою очередь, тоже учтем это при комплектовании следующего груза», – рассказал Максим Иванов на своей странице Вконтакте.

Екатеринбург, Елена Васильева

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