Пожарная машина, выехавшая на вызов, заглохла из-за некачественного топлива

В Первоуральске одна из машин МЧС, выехавших на вызов, заглохла после выезда из гаража. Данный инцидент нашел отражение в социальных сетях одного из крупнейших городов Свердловской области.

«Сегодня вечером 22.10.2023 года в 20:34 местного времени в городе Первоуральске Свердловской области по поступившему вызову от жителей города о пожаре с пожарной части 47, 10 отряда базирующейся по улице Строителей 13 диспетчером было отправлено два пожарных расчета, но один из расчетов, заглох на первом же перекрестке. Можно ли пожарной части заменить старую пожарную технику на более современную? Все таки на кону стоят человеческие жизни», – написал пользователь в ТГ-канале «В Первоуральске». Скрины со стоящей машиной МЧС к посту прилагались.

После публичного обращения пользователь получил ответ от ГУ МСЧ РФ по Свердловской области. в чем, в частности, разъяснялось – инцидент с заглохшей машиной МЧС, действительно, имел место быть.

«…22.10.2023 при следовании дежурного караула 47 пожарно-спасательной части 10 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Свердловской области, в составе двух отделений, действительно произошла остановка одного из автомобилей по причине заправки некачественным топливом. Водителем пожарного автомобиля незамедлительно были приняты меры по устранению данной проблемы путём переключения на второй бак. Данный факт не повлиял на время прибытия первого пожарно-спасательного подразделения к месту вызова. Вместе с тем сообщаем, что автопарк Главного управления МЧС России по Свердловской области обновляется исходя из сроков эксплуатации техники и её фактической наработки. Благодарим Вас за активную гражданскую позицию!», – говорилось в ответе на обращение.

Первоуральск, Елена Васильева

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