ЕВРАЗ привез на Международный чемпионат высокотехнологичных профессий «Хайтек» большую команду с Урала и из Сибири

Сотрудники уральских и сибирских предприятий ЕВРАЗа принимают участие в Международном чемпионате высокотехнологичных профессий «Хайтек». Напомним, что оно проходит с 14 по 17 ноября в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».

В команде ЕВРАЗа – 53иучастника и 46 экспертов.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении по связям с общественностью Регионального центра корпоративных отношений «Урал» ЕВРАЗа, работники компании участвуют в чемпионате в десятый раз. В этом году соревноваться они будут в 12 компетенциях: «Промышленная автоматика», «Реверсивный инжиниринг и

аддитивное производство», «Инженерное проектирование», «Охрана окружающей среды», «Инженерный дизайн CAD», «Лабораторный химический анализ», «Мехатроника», «Неразрушающий контроль», «Слесарная работа с металлом», «Сварочные технологии», «Электромонтаж», «Охрана труда».

Сотрудники ЕВРАЗа также поборются за кубок по рационализации и производительности в двух направлениях: «Инженерное мышление. Каракури» и «Теория решения изобретательских задач ТРИЗ».

По инициативе ЕВРАЗа на чемпионат также приедут школьники инженерных классов Нижнего Тагила и Качканара, для них компания проведет тематический квиз о деятельности ЕВРАЗа и мастер-класс.

Также в рамках чемпионата состоится диалог школьников с руководителями компании «100 вопросов взрослому». Участники разговора смогут обсудить

профессиональные и личные темы с Вице-президентом по персоналу Еленой Самсоновой,

Вице-президентом, руководителем дивизиона «Урал» Денисом Новоженовым, директором по транспорту и логистике ЕВРАЗ ЗСМК Натальей Ивановой.

Стенд ЕВРАЗа на чемпионате открыт для посещения. Здесь можно потренироваться на VR-тренажерах, разгадать ребусы, сгенерированные нейросетью, сделать памятный портрет по фото при участии робота, познакомиться со спецификой работы компании,

узнать возможности для трудоустройства и карьерного роста.

Международный чемпионат высокотехнологичных профессий «Хайтек-2023» – масштабное соревнование по профессиональному мастерству среди специалистов крупнейших отечественных предприятий. Организатором состязаний выступает Агентство развития навыков и профессий при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства экономического развития РФ, правительства Свердловской области, Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов, крупнейших холдингов и корпораций.

Екатеринбург, Елена Васильева

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