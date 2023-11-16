В Академическом стали лучше ловить связь и интернет

В восьмом районе Екатеринбурга запустили новое телеком-оборудование и модернизировали существующие объекты связи. Теперь в Академическом лучше ловит мобильная связь и интернет. Как рассказали в пресс-службе компании «Мегафон», район входит в список самых «качающих» в Екатеринбурге – объем передачи данных за год здесь увеличился более чем на 20%. Как показывает обезличенная статистика с базовых станций оператора, особенный спрос на звонки и мобильный интернет наблюдается вечером в будни и в выходные. При этом число пользователей постоянно растет.

Новая базовая станция в Академическом поддерживает 4G. Оборудование работает и в среднечастотном, и в высокочастотном диапазонах. Улучшения можно заметить в районе улиц Краснолесья, Вильгельма де Геннина, Павла Шаманова и Академика Сахарова. Кроме того, уровень сигнала стал выше в Преображенском парке и торговом центре «Академический».

«Екатеринбург – динамичный город, где оперативно появляются новостройки и заселяются новые кварталы. Мы отслеживаем нагрузку на сеть и принимаем меры, чтобы в самых качающих местах по-прежнему были доступны высокие скорости интернета в смартфонах и планшетах. По результатам замеров, сделанных аналитиками компании, максимальные скорости передачи данных в городе сегодня могут достигать 90 Мбит/с», – рассказал технический руководитель «Мегафона» в Свердловской области Яков Пахоми.

Екатеринбург, Елена Сычева

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