Энергетики обжалуют иск первоуральцев в кассационном суде

Свердловский областной суд обязал ПАО «Т Плюс» повысить температуру горячей воды в жилых домах Первоуральска и выплатить компенсацию жильцам. В компании указали, что судебное решение невозможно исполнить по техническим причинам – по крайней мере, в ближайшее время. Чтобы горячая вода в квартирах истцов соответствовала санитарным нормам, требуется построить новые коммунальные сети.

Как сообщили в облсуде, иск к энергетикам подали семь жильцов многоквартирного дома на улице Ватутина. Согласно данным приборов учета, температура горячей воды с ноября 2021 года по апрель 2023 года составляла в среднем 58,73°С. То есть на протяжении нескольких лет права жильцов нарушаются. Истцы потребовали от ПАО «Т Плюс» устранить недостатки горячего водоснабжения выплатить им компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей.

Первоуральский городской суд удовлетворил требования недовольных жильцов частично. На энергетиков возложена обязанность обеспечить температуру горячей воды в сетях не ниже +60°С до 31 декабря 2023 года. Также суд взыскал с ответчика в пользу каждого истца компенсацию морального вреда – по 5 тысяч рублей и неустойку за неисполнение решения суда по 100 рублей за каждый день просрочки.

Представители «Т Плюс» подали апелляцию в Свердловский областной суд. В компании указали на неисполнимость судебного решения. Меры по улучшению качества горячего водоснабжения предпринимаются, но они долговременные и требуют значительных финансовых затрат. Модернизация тепловых сетей запланирована на 2025-2027 годы. До этого времени изменить ситуацию не получится.

«Судебная коллегия по гражданским делам, рассмотрев материалы дела, сочла, что доводы апелляционной жалобы не могут служить основанием для ущемления прав потребителей на получение услуги горячего водоснабжения надлежащего качества. Свердловский областной суд оставил без изменений решение Первоуральского городского суда. Оно вступило в законную силу», – сообщили в облсуде.

В ПАО «Т Плюс» представили свою точку зрения на эту ситуацию. «Проблема с горячей водой на ул. Ватутина была всегда. Исторически так сложилось, что рядом с несколькими домами не были построены инженерные сооружения. Поэтому горячая вода не циркулирует в сетях и остывает. Людям приходится пропускать воду из-под крана, чтобы она нагрелась. Проблема решится, когда будут построены циркуляционные водоводы. Этим компания «Т Плюс» и занимается в рамках концессионного соглашения. Договор был заключен с администрацией Первоуральска в декабре 2022 года, до этого сети были муниципальными. Инвестпрограмма рассчитана до 2027 года. Раньше этого срока построить необходимые инженерные сооружения невозможно», – прокомментировала «Новому Дню» пресс-секретарь компании Светлана Тимченко.

«Т Плюс» намерена обжаловать постановление облсуда в Седьмом кассационном суде в Челябинске.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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