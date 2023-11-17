Фонд святой Екатерины передал Русскому музею личные вещи Александра III и картины его дочери

Фонд святой Екатерины передал Русскому музею коллекцию акварелей Великой княгини Ольги Александровны и мемориальные предметы семьи императора Александра III. Соглашение между благотворительным фондом и Министерством культуры России было подписано в рамках IX Санкт-Петербургского международного форума.

Коллекция, которая отправится в Русский музей, состоит из 180 акварелей, написанных августейшей художницей в разные годы, и 44 мемориальных предметов семьи Александра III.

«Уникальная коллекция великой княгини Ольги Александровны и личные вещи императора Александра III вернулись на Родину, в Русском музее продолжится работа по их изучению и атрибутированию. Уверена, что произведения украсят экспозицию музея, эти предметы привлекут внимание самой разной аудитории. Огромная благодарность фонду святой Екатерины», – отметила министр культуры России Ольга Любимова после подписания соглашения.

Генеральный директор Русского музея Алла Манилова обещала, что всю коллекцию посетители увидят на выставке уже в 2024 году.

«Передача в дар уникальной коллекции великой княгини Ольги Александровны ─ знаковое событие для Русского музея, созданного императором Александром III. Именно благодаря императору, которого Сергей Дягилев называл лучшим русским царем для русской культуры, сформировалось крупнейшее в мире собрание национального искусства. 180 акварелей Ольги Александровны и 44 мемориальных предмета, принадлежащих членам семьи императора Александра III, невероятно ценны для нас, потому что после 1917 года в Русском музее нет мемориальной коллекции. Теперь у нас появится новый фонд мемориальных предметов Александра III», – рассказала Алла Манилова.

Директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев подчеркнул, что переданная в дар коллекция – важная часть сохранения историко-культурного наследия нашей страны: «Мы очень рады, что коллекция находится в России, и в скором времени каждый желающий сможет увидеть ее в Русском музее».

Великая княгиня Ольга Александровна (1882-1960) – дочь императора Александра III, младшая сестра Николая II. С детства Ольга Александровна увлекалась рисованием, в основном создавая работы в технике акварели. Среди ее учителей были известные русские живописцы Кирилл Лемох, Владимир Маковский, Станислав Жуковский и Константин Крыжицкий. Впоследствии августейшая художница покровительствовала Императорскому обществу акварелистов. Все средства от благотворительных выставок шли в помощь бедным художникам и их семьям. Она была благотворителем более чем ста различных обществ. Во время Первой мировой войны великая княгиня на свои средства основала госпиталь и работала сестрой милосердия.

После революции вместе со своим вторым мужем Николаем Куликовским Ольга Александровна уехала сначала в Данию, затем в Канаду. Один из ее сыновей, Тихон Николаевич Куликовский-Романов, создал Фонд Ея Императорского Высочества Великой княгини Ольги Александровны, оказывавший гуманитарную помощь России.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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