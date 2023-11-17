В Свердловской области в выходные похолодает до -16

Обещанное синоптиками похолодание сегодня пришло в Свердловскую область. К вечеру столбики термометров опустятся до -3 градусов, ночью – до -6, а на севере – до -14 °C. В субботу и воскресенье тенденция сохранится.

«На Урал неспешно поступает более холодный воздух с Кольского полуострова, температура постепенно понизится, на дорогах будет скользко. 17 ноября ожидается небольшой интенсивности снег, ночью -1...-6°, днем около 0°, на севере Свердловской области температура ниже на 5 градусов, – сообщила главный синоптик региона Галина Шепоренко. – 18-20 ноября преимущественно без осадков, температура воздуха войдет в климатическую норму: ночью -8...-13°, днем -4...-9°. В первые дни третьей декады ноября предполагается прохождение глубокого циклона через Урал со снегопадами и метелями при умеренном морозе».

На севере Свердловской области в выходные будет еще холоднее: до -8 днем, до -16 °C ночами.

В Екатеринбурге сегодня днем еще продержится плюсовая температура, но к ночи она стремительно опустится до -6...-8 градусов. Завтра днем ожидается -3...-5 и без осадков. В воскресенье днем будет -4...-6, ночью -7...-9 °C.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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