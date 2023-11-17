9 человек пострадали в аварии на Серовском тракте

В Свердловской области в результате лобового столкновения двух автомобилей пострадали 9 человек. ДТП случилось сегодня утром на 191 км автотрассы Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов.

По предварительным данным, 29-летний водитель Toyota Avensis отвлекся и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Lada Largus, который загорелся.

По информации минздрава, трое пострадавших госпитализированы в реанимационное отделение больницы Краснотурьинска, шестеро находятся в больнице Кушвы, из них двое – в реанимации, четверо – в хирургическом отделении.

Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, водитель «Тойоты» 11 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД РФ.

На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы местного ОВД, МЧС, СМП.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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