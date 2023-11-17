В Нижнем Тагиле мужчину осудили на 11 лет за убийство сестры

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила приговорил 62-летнего мужчину, застрелившего свою сестру, к 11 годам лишения свободы.

По данным прокуратуры, 13 апреля 2021 года из-за того, что женщина отказывалась помогать в уходе за престарелой матерью, мужчина выстрелил ей в живот и нанес 5 ударов рукояткой пистолета. Когда он увидел, что сестра еще жива, выстрелил в живот второй раз. От полученных ранений пострадавшая скончалась на месте.

Выяснилось, что обвиняемый незаконно хранил у себя пистолет, который приобрел в 1999 году у неизвестного лица.

На судебном заседании мужчина своей вины не признал. Он пояснил, что пистолет взял для обороны от медведя. Однако суду были представлены достаточные доказательства преступления.

Мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему», ч. 1 ст. 222.1 УК РФ «Незаконное хранение взрывчатых веществ».

Екатеринбург, Дарья Деменева

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