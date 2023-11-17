В Екатеринбурге судят вымогателей, под видом полицейских ограбивших мужчину

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга рассмотрит уголовное дело банды вымогателей, выдававших себя за полицейских. Обвиняемые требовали у жертвы наркотики и деньги и угрожали убийством.

Как сообщили в УМВД Екатеринбурга, банда состояла из четырех мужчин 25, 30 и 36 лет. Все они владели навыками рукопашного боя, а также имели при себе пистолет, конструктивно схожий с ПМ, и патроны к нему.

Ночью 9 марта 2023 года трое обвиняемых постучались в квартиру 33-летнего екатеринбуржца в доме по улице Стрелочников. Они представились сотрудниками полиции, и хозяин их впустил. Один из бандитов показал некое удостоверение в обложке с надписью «Полиция», а второй пригрозил пистолетом с обоймой. Лжеполицейские заявили, что у них есть информация, будто мужчина хранит дома наркотики, и потребовали выдать им запрещенные вещества. Когда хозяин квартиры сказал, что наркотиков нет, у него начали требовать деньги. Один из «полицейских» направил пистолет в колено жертвы. Под угрозами мужчина перевел вымогателям через мобильный банк 30 тысяч рублей. После этого налетчики покинули квартиру.

Но уже вечером следующего дня злоумышленники повторили налет. Двое участников предыдущего вторжения прихватили с собой нового «бойца» и явились по тому же адресу. Новичок уговорил жильца открыть дверь. После чего обвиняемые ворвались в квартиру и с порога начали избивать хозяина. Мужчина получил несколько ударов, в том числе и рукояткой пистолета, у него был сломан нос. Затем его вытащили на балкон и пригрозили скинуть с 21 этажа. Налетчики требовали 100 тысяч рублей и обещали «поставить на счетчик», если жертва не сможет заплатить немедленно. После такого прессинга мужчина отдал разбойникам свой телефон и выдал еще 40 тысяч рублей наличными. Бандиты планировали отвезти избитого в банк, где у него хранились сбережения, но поняли, что попадут на камеры видеонаблюдения, и отказались от этой идеи.

Сотрудники уголовного розыска смогли установить личности и через месяц задержали всех четверых участников нападения. Им предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 229, ч. 2 и 3 ст. 162 УК РФ «Вымогательство наркотических веществ и вооруженный разбой». Как выяснилось, двое из фигурантов ранее уже привлекались к уголовной ответственности. 36-летний организатор банды провел в местах лишения свободы 10 лет за насильственные действия сексуального характера, сопряженные с грабежом. Другой участник преступления имеет судимости за кражу, грабеж и разбой.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»