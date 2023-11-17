В Екатеринбурге открылся еще один центр амбулаторной онкологической помощи

Сегодня в горбольнице № 7 Екатеринбурга открылся центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Как сообщает ДИП, центр оснащен эндоскопическим, ультразвуковым, рентгенологическим оборудованием. Специалисты будут диагностировать и лечить злокачественные опухоли.

«Благодаря открытию центра нам удалось обеспечить территориальную и транспортную доступность для пациентов при получении медицинской помощи по профилю «онкология». Возросла также оперативность комплексной качественной диагностики пациентов с подозрением на злокачественные новообразования, что позволит выявлять онкопатологии на ранней стадии, а также способствовать их излечению», – отметил главный врач ЦГБ № 7 Евгений Барац.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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