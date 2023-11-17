Екатеринбуржцы смогут бесплатно пройти онкоскрининг

18 ноября в поликлиниках Екатеринбурга пройдет профилактическая акция диагностики онкозаболеваний. Пройти бесплатные обследования смогут горожане от 18 лет при наличии паспорта, полиса ОМС и СНИЛС.

Диспансеризация с онкоскринингом пройдет в следующих поликлиниках:

– Центральная городская больница № 20 (улица Зои Космодемьянской, 42);

– Центральная городская клиническая больница № 3 (улица Братьев Быковых, 16);

– Центральная городская клиническая больница № 1 (улица Декабристов, 15);

– Центральная городская больница № 7 (улица Вилонова, 33).

Как сообщает мэрия, обратившиеся смогут сделать общий и биохимический анализ крови, электрокардиограмму, антропометрию, флюорографию легких, измерить внутриглазное и артериальное давление, проверить слизистую полости рта и родинки, пройти ультразвуковое исследование щитовидной железы.

Также женщины смогут посетить врача-гинеколога, сдать мазок на онкоцитологию и провести маммографию молочных желез. Мужчины – пройти осмотр на злокачественные новообразования предстательной железы.

В кабинетах вакцинации можно сделать бесплатную прививку против гриппа, дифтерии, гепатита В и других заболеваний.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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