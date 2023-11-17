На въезде в аэропорт Кольцово третий день подряд огромные пробки (ФОТО)

Уже третий день на въезде в аэропорт Кольцово наблюдаются серьезные заторы, пассажиры рискуют опоздать на рейсы. Проблема в том, что техника не может считать номера машин, которые заляпаны грязью, поэтому турникеты не открываются. Транспортная прокуратура обещала разобраться, но результата проверки еще нет.

Проблемы возникли утром 15 ноября, когда в Екатеринбурге шел дождь со снегом. Как писал «Новый День», уже тогда на подъезде к аэропорту, территория которого огорожена пропускными шлагбаумами, скапливались пробки. Техника не могла считать закиданные грязью номера, и машины разворачивались, чтобы уехать по встречной полосе.

Сегодня утром Свердловская транспортная прокуратура обещала разобраться в происходящем. «Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка по сведениям, опубликованным в СМИ, об образовавшихся пробках на въезде на территорию аэропорта Кольцово, в связи с техническими сбоями в работе шлагбаума парковочного комплекса. По итогам проверки будет дана оценка соблюдению работниками аэропорта законодательства о защите прав потребителей», – говорилось в сообщении пресс-службы ведомства.

Но проблема до сих пор не решена. Как передает корреспондент «Нового Дня», пробки на въезде в Кольцово по-прежнему огромные. Люди, которые приезжают под конец регистрации, рискуют не успеть на рейс.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»