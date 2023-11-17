Каратист из Екатеринбурга принес золото России на мировом турнире

Спортсмен Академии единоборств РМК Мурад Ахмедов занял первое место на первенстве мира по карате киокусинкай. Турнир International Friendship Elite Karate Championships прошел среди юношей 15-17 лет.
Ахмедов провел пять поединков против лучших спортсменов мира в категории до 70 кг. Два боя спортсмен Академии выиграл досрочно, один бой Вазари и два – решением судей.
Сейчас турнир продолжается. За медали мирового первенства борется мужская сборная России.
Екатеринбург, Екатерина Норсеева
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