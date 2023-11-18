На трассе Пермь-Екатеринбург сгорела гостиница «Дружинино»

Сегодня утром в районе 290 километра Пермь-Екатеринбург загорелась гостиница «Дружинино». Огонь охватил кровлю, площадь возгорания составила 1000 квадратных метров.

Как сообщили в пресс-службе МЧС региона, сотрудники и постояльцы самостоятельно эвакуировались из здания. По предварительной информации, пострадавших нет.

Прибывшие на место спасатели в течение часа локализовали пожар. На данный момент открытый огонь потушен. Пожарные проводят проливку и разбирают сгоревшие конструкции.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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