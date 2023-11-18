Уральский боксер Тищенко проведет бой за титул чемпиона мира WBA

Боксер Академии единоборств РМК, олимпийский чемпион Евгений Тищенко получил статус официального претендента на титул чемпиона мира WBA в весовой категории до 101,6 кг.

Поединок пройдет 9 декабря в Дубае. Против Тищенко выйдет немец Леон Харт. Оба боксера входят в рейтинг WBA в тяжелом весе. Харт – на 6 месте, Тищенко – на 10-м. Немецкий боксер обладатель поясов WBO European, WBC Asia, Тищенко – WBO European. В случае победы, российский спортсмен будет вторым чемпионом мира из Екатеринбурга. Первым стал Шавкат Рахимов, также боксер Академии единоборств РМК, который в 2022 году привез в столицу Урала пояс IBF World.

Екатеринбург, Елена Сычева

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