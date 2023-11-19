Смертельное ДТП под Екатеринбургом: погиб пешеход

В Свердловской области на 32 км трассы «Екатеринбург – Тюмень» насмерть сбили человека. Инцидент произошел накануне в 22:20.

По данным ГИБДД, 19-летний водитель «Lada» на освещенном участке дороги сбил мужчину, переходившего проезжую часть в неположенном месте. По словам молодого человека, пешеход неожиданно вышел на дорогу. При экстренном торможении столкновения избежать не удалось.

От полученных травм мужчина скончался на месте. В настоящий момент личность погибшего устанавливается сотрудниками полиции.

Как стало известно, стаж вождения автомобилиста составляет 1 год, к административной ответственности привлекался 25 раз.

По факту ДТП проводится расследование госавтоинспекторами.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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