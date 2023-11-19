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Воскресенье, 19 ноября 2023, 12:18 мск

Новости Екатеринбург

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В центре Екатеринбурга установили макет завода-крепости 18 века

Фото администрации Екатеринбурга

В Историческом сквере глава Екатеринбурга Алексей Орлов открыл макет завода-крепости в честь 300-летия уральской столицы.

Как сообщают в мэрии, архитектурная форма, выполненная в масштабе 1:300, раскрывает образ города 30-х годов XVIII века с исторической достоверностью. Точный облик передается через 3D-модели, построенные на основе архивных данных и исследований ученых.

Постамент изготовлен из гранита Камбулатовского месторождения и составляет 16 тонн, масса бронзовой части – около 1 тонны.

Объект оснащен текстовым сопровождением, а также шрифтом Брайля, что дает возможность познакомиться с макетом людям с ограниченными физическими возможностями.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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