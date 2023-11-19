В Свердловской области сотрудники полиции почтили память погибших в ДТП

Сегодня во Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий сотрудники Госавтоинспекции почтили память всех погибших.

В Свердловской области во всех храмах прошли поминальные литургии, на трассах региона – поминальные молебны. Автоинспекторы совершили объезд мест, где произошли трагические ДТП, возложили цветы и почтили память погибших минутой молчания.

По данным администрации Екатеринбурга, сотрудники Госавтоинспекции посетили в больницах детей, получивших травмы в результате дорожных автоаварий, и приняли участие в акциях по сдаче донорской крови.

«Каждый маневр, каждая оплошность лихача имеют слишком высокую цену. Здоровье и жизнь – чужие и собственные. Важно всегда помнить об этом. Жизнь человека – абсолютная ценность. И именно поэтому каждый из нас должен осознавать, что безопасность на дороге – дело не только государственной важности, но и личная задача каждого», – обратился к участникам дорожного движения Глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников.

По данным ГИБДД, автомобильные катастрофы продолжают оставаться одной из самых частых причин смерти на земле. По статистике, ежегодно в ДТП погибают более миллиона людей, а еще от 20 до 50 миллионов человек получают различного рода травмы.

«Только за десять месяцев этого года на российских дорогах произошло более 110 тысяч ДТП, в которых свыше 137 тысяч человек получили ранения, 11,8 тысячи – погибли», – рассказали в мэрии Екатеринбурга.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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