Прокуратура проверит школу в Талице, из-за закрытия которой детям придется учиться в соседних поселках

В Талице в начале 2024 года школу № 55 закроют на ремонт посреди учебного года. Родители выступили против того, чтобы детей распределяли по отдаленным учебным заведениям, до которых дети сами добраться не смогут. Прокуратура начала проверку.

Как пишет паблик «Подслушано Талица», накануне родители учеников школы № 55 записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и детскому омбудсмену Игорю Морокову. Жители Талицы давно ждали ремонта школы № 55, но работы почему-то решили проводить посреди учебного года. По словам родителей, школу закроют с 1 января 2024 года, а детей распределят по учебным заведениям, которые находятся в соседних поселках, в 4-10 километрах от нынешнего места учебы. В видеообращении местные жители просят решить вопрос с распределением иначе: в самой Талице есть еще несколько школ, спортивные школы и школы искусств, которые теоретически смогут принять учеников и учителей из временно закрытой СОШ № 55.

«У меня 2 школьника, один во 2 классе, а старшая в 6 классе, и учиться они будут в разных школах, и возить и забирать нужно будет двоих детей. Если бы автобусы ходили по нормальному расписанию (неоднократно читала жалобы на то, как автобусы именно в сторону Троицкого плохо ходят), и к тому же остановки на расстоянии от школ находятся. Не очень хочется, чтобы дети мерзли зимой в ожидании автобуса», – пишет одна из мам в комментариях.

Темой уже заинтересовалась прокуратура, которая организовала проверку соблюдения прав и законных интересов учащихся при предоставлении образовательных услуг. «Установлено, что в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Талицкая средняя общеобразовательная школа № 55» обучается примерно 650 учащихся. По информации органов местного самоуправления, в 2024 году планируется проведение капитального ремонта образовательного учреждения. На время ремонта учащиеся школы будут распределены в другие образовательные учреждения Талицкого городского округа. В настоящее время образовательный процесс в учреждении продолжается», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В ходе проверки прокуратура даст оценку действиям органов местного самоуправления и руководства образовательного учреждения. По результатам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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