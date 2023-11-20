На Урал ввезли новогодних игрушек на $1 млн

На Урал перед Новым годом ввезли игрушек, искусственных елок, гирлянд и подарков почти на миллион долларов. Например, последний из выпущенных таможней контейнеров вместил 6 тонн новогодних деревьев. Всего предприниматели завезли на Урал больше 400 тонн новогодней атрибутики. В основном, из Китая. Причем большая часть – 90% – искусственные елки.

«Традиционно пик новогодних поставок приходится на май и июнь, сейчас мы оформляем последние партии искусственных елок, гирлянд и игрушек. Поскольку таможенный контроль совершенствуется и автоматизируется, на оформление документов уходит максимально короткое время. Поэтому без главных атрибутов нового года уральцы не останутся: в ближайшие дни последние поставки уже окажутся на прилавках», – отметил начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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