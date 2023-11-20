С элитной новостройки на здание администрации города упал большой ящик и пробил крышу

Спецкомиссия работает сегодня в здании администрации Екатеринбурга на Валека, 8. Как сообщает «Новый День», в воскресенье днем на крышу здания с элитной новостройки ЖК «На Октябрьской» упал большой железный ящик-поддон. Тяжелый предмет, рухнувший с высоты, пробил крышу и угодил в туалет на 4 этаже. По счастливой случайности и в связи с выходным днем там не было людей, и никто не пострадал.

Как сообщает корреспондент «Нового Дня», в понедельник на место ЧП выехала комиссия управления зданиями администрации города, она должна составить акт и посчитать ущерб, нанесенный зданию на Антона Валека, 8.

Отметим, что по указанному адресу располагаются МАУ «Город», управления образования и благоустройства. Обитатели здания отмечают, что с новостройки на крышу регулярно валятся какие-то предметы – доски, молотки, аккумуляторы, однако до вчерашнего дня прямо в здание ничего не попадало.

В пресс-службе администраци Екптеринбурга «Новому Дню» сообщили, что никак не могут прокоментировать инцидент с крышей одного из своих зданий.

Екатеринбург, Елена Васильева

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