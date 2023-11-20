В Екатеринбурге на карантин по ОРВИ закрыто 23 группы в детсадах

В Екатеринбурге на сегодняшний день на карантин из-за высокой заболеваемости ОРВИ закрыты 23 группы в 16 детских садах. Там болеют 195 воспитанников.

В школах ситуация намного лучше. Во всем городе карантин объявлен лишь в одном классе одной школы, где болеют 9 учеников, сообщили в департаменте образования администрации Екатеринбурга.

Отметим, что уровень заболеваемости ОРВИ в Екатеринбурге этом году ниже среднемноголетних показателей, говорили ранее в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области. На прошлой неделе было выявлено 13 660 заболевших. Данные за последние семь дней ведомство опубликует сегодня вечером.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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