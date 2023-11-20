На Белоярской АЭС запретили работать с техникой Apple

С сегодняшнего дня сотрудники Белоярской АЭС не могут работать с мобильными устройствами на базе операционной системы iOS и технике Apple. Речь идет об использовании мессенджера Atom Space, платформ для видеозвонков Skype и IVA, почтовых сервисов, и так далее. Запрет касается только рабочих моментов.
При этом телефоны iPhone можно использовать в личных целях, сообщает телеграм-канал АЭС.
Екатеринбург, Елена Сычева
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