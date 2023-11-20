В уральском Эрмитаже откроется выставка, посвященная императрице Екатерине (ФОТО)

В Екатеринбурге идет подготовка к выставке «Екатерина I – наследница дел Петра Великого». Из Санкт-Петербурга на Урал привезли полторы сотни экспонатов, связанных с жизнью супруги первого российского императора. Выставку посвятят 300-летию Екатеринбурга, а организовать ее удалось благодаря поддержке Фонда святой Екатерины.

«Понятно, что Екатерина всегда была в тени императора. Когда начали выставку делать, многие считали, что у нас не получится. Но посмотрели свои фонды, и многие стали предлагать нам вещи, связанные с именем императрицы. Это и прижизненные портреты, и вещи из Галереи Петра Великого. Например, наши специалисты отреставрировали паникадило из черного дерева, которое лично вытачивал Петр Первый. Внутри есть автограф императора – фото будет помещено в витрине. Сам царь создал эту люстру в благодарность Богу, после ее повесили в церкви Петра и Павла в Олонце, а на следующий день он поехал короновать Екатерину. Она была помощницей, она сопровождала его в походах, сначала маркитантка, потом жена, императрица, которая родила ему 11 детей. Она постаралась за те два года (царствования после смерти Петра Великого) продолжить начинания своего мужа, делая все, чтобы страна процветала», – рассказал заведующий сектором «Зимний дворец Петра Первого» Государственного Эрмитажа Сергей Нилов.

Выставка откроется в культурном центре «Эрмитаж Урал» 29 ноября, за неделю до дня святой Екатерины, в честь которой и крестили императрицу, а в ее честь, соответственно, был назван Екатеринбург. «...я..зачал крепость и завод осмелился именовать до указу Катеринбург, а заводы Катеринбургские в память высокославного имени Вашего Величества велел именовать», – писал Вильгельм де Геннин самой императрице.

Среди экспонатов, кстати, будет поднос из чистой меди, который де Геннин отправил государю в честь основания города. Кроме того, в экспозиции будут представлены медные деньги, изготовленные в Екатеринбурге в царствование Екатерины Алексеевны.

Екатеринбург, Елена Сычева

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