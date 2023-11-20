В Екатеринбурге завтра ожидается большой снегопад с порывами ветра

В Екатеринбурге и Свердловской области завтра прогнозируются сильные снегопады, а еще метель и порывы ветра до 15 метров в секунду. Коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности.

«По данным синоптиков, 21 ноября на территории Свердловской области ожидаются сильный снег, гололедные явления, метели, порывы ветра до 15 м/с. Будьте бдительны. Соблюдайте меры безопасности!» – сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

В пресс-службе мэрии Екатеринбурга рассказали, что информация о снегопадах доведена до территориальных органов и руководителей учреждений, отвечающих за уборку дорог и тротуаров. При необходимости на улицы будет выведена дополнительная коммунальная техника для расчистки города от снежных масс.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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