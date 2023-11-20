В Свердловской области резко выросла заболеваемость ОРВИ

В Свердловской области за последнюю неделю зарегистрировано почти 32 тысячи заболевших вирусными инфекциями. Это на 16% больше, чем на прошлой неделе и почти на 7% выше среднемноголетнего уровня.

«В структуре заболеваемости 60,5% составляют дети, – сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области. – В рамках лабораторного мониторинга за возбудителями острых респираторных заболеваний в лабораториях за неделю обследовано 408 человек: доминирует риновирус».

В Екатеринбурге за неделю зарегистрировано более 15 тысяч заболевших ОРВИ, что выше уровня прошлой недели на 11,7% и выше среднемноголетнего уровня на 3,5%.

Отметим, что на сегодняшний день от гриппа в Свердловской области привилось 1,18 миллиона человек (52,16% от всего населения).

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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