На Урале осудили мужчину за наркодилерство в зале суда

В Верхней Пышме осужден мужчина за попытку передать подельнику наркотики прямо в зале суда.

По данным прокуратуры Свердловской области, инцидент произошел в Верхнепышминском городском суде в мае 2023 года. В отношении мужчины и его знакомого рассматривалось уголовное дело по серии краж и разбойного нападения. Накануне судебного заседания уралец незаконно приобрел марихуану, и на следующий день пришел в суд, припрятав сверток запрещенного вещества. Когда был объявлен перерыв, мужчина, проходя мимо клетки подсудимого, бросил соучастнику сверток с марихуаной сквозь решетку. Его не смутило ни наличие камер видеонаблюдения, ни присутствие конвоя. Сотрудники пресекли передачу наркотика, мужчину тут же задержали.

В итоге пышминцу было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на сбыт наркотических средств, совершенное в административном здании». Он признал свою вину. По совокупности преступлений и приговоров наркодилеру назначено наказание в виде 7 лет 45 дней лишения свободы в колонии строгого режима.

Верхняя Пышма, Ангелина Сергеева

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