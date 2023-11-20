В Нижнем Тагиле суд обязал женщину вернуть материнский капитал

Многодетная жительница Нижнего Тагила вернет материнский капитал, который потратила не по назначению. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.

По предварительным данным, в 2007 году женщина вместе с мужем купила себе квартиру в ипотеку. Супруги зарегистрировали жилье на себя. В 2009 году они получили материнский капитал в размере 299 тысяч рублей на погашение ипотеки, и женщина обязалась оформить квартиру в общую собственность со своими детьми. Однако она этого не сделала.

«Более того, в 2012 году женщина произвела отчуждение квартиры третьим лицам, израсходовав средства материнского капитала не по их целевому назначению», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила обратилась в суд с требованием к женщине вернуть сумму в полном размере. Дзержинский райсуд удовлетворил исковые требования прокурора.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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