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Вторник, 21 ноября 2023, 08:25 мск

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Уральские дороги снова засыпает снегом

Фото УГИБДД по Свердловской области

Сегодня на большей части территории Свердловской области ожидается сильный снег, возможно ухудшение ситуации на дорогах.

Как сообщает пресс-служба областного УГИБДД, прямо сейчас снег идет на автодороге Ачит – Месягутово, также наблюдаются сильные порывы ветра.

ГИБДД просит водителей быть особенно осторожными, не совершать резких маневров и перестроений, соблюдать дистанцию и не провоцировать дорожные аварии.

Красноуфимск, Елена Владимирова

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