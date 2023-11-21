Уральские дороги снова засыпает снегом

Сегодня на большей части территории Свердловской области ожидается сильный снег, возможно ухудшение ситуации на дорогах.

Как сообщает пресс-служба областного УГИБДД, прямо сейчас снег идет на автодороге Ачит – Месягутово, также наблюдаются сильные порывы ветра.

ГИБДД просит водителей быть особенно осторожными, не совершать резких маневров и перестроений, соблюдать дистанцию и не провоцировать дорожные аварии.

Красноуфимск, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»