Екатеринбуржцев призывают проверить себя на знание Конституции РФ

Жителей Екатеринбурга призывают проверить себя на знание Конституции. Напомним, в этом году главный документ страны отмечает тридцатилетие.

«В честь этого знакового для всех нас события партия «Единая Россия» проводит онлайн-конкурс «30 лет Конституции России – проверь себя!». Чтобы стать его участником, необходимо пройти по ссылке и сделать тест, он состоит из 10 очень интересных вопросов об Основном законе РФ.

На этой неделе мои волонтеры-помощники вышли на улицы Екатеринбурга и помогли горожанам принять участие в этом онлайн-конкурсе», – рассказал депутат городской думы Алексей Вихарев.

По словам лидера фракции «Единая Россия» в гордуме, каждый, кто прошел тестирование на сайте «ЕР», получил сертификат участника конкурса и, самое главное, повысил или закрепил свои знания о Конституции.

«Напомню, что Конституция РФ играет важнейшую роль в жизни нации. Она служит фундаментом для стабильности и развития страны, обеспечивая соблюдение законов и справедливость в обществе», – пояснил депутат.

Екатеринбург, Елена Васильева

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