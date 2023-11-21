Газету уральского оборонного завода временно закрыли по требованию Роскомнадзора

В Свердловской области приостановили выпуск газеты «Калининец» – корпоративного издания машиностроительного завода имени Калинина.

Такое решение вынес Верховный суд по требованию Роскомнадзора. Как сообщили в надзорном ведомстве, одним из соучредителей газеты является российское юрлицо с иностранным участием: в состав этой компании входили как иностранные граждане, так и иностранная организация. Поэтому ведомство обратилось в суд с требованием о приостановке деятельности издания.

«Судебная коллегия по административным делам Верховного суда, рассматривая дело № 45-КАД23-18-К7 от 18 октября 2023 года, подтвердила, что российскому юрлицу даже с незначительным иностранным участием запрещено выступать учредителем средства массовой информации», – сообщили в РКН.

Работа газеты приостановлена до устранения нарушений.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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